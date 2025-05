Offrire e trovare lavoro, le sfide dell’Appennino

Si parla di lavoro in Appennino, e quali possono essere i servizi per promuovere lo sviluppo nel territorio, oggi dalle 17,30 nel Salone delle decorazioni del borgo di Colle Ameno. Due ore di confronti nel corso dei quali verranno presentati anche i servizi per il lavoro e il supporto alle imprese erogati dagli sportelli di Bologna innovation square, che faranno operativamente tappa sul territorio appenninico dal 3 al 5 giugno. Iniziativa della Città metropolitana e del Comune di Sasso inserite nell’ambito delle azioni di valorizzazione della montagna bolognese con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, sindacati e lavoratori.

Dopo i saluti dei sindaci di Sasso e Marzabotto, rispettivamente Roberto Parmeggiani e Valentina Cuppi, il convegno si apre con la relazione dell’assessora alle attività produttive di Sasso Silvia Martini. A seguire un focus sulle professionalità richieste dalle imprese illustrate dalla responsabile di comunicazione e statistica di Camera di commercio di Bologna Patrizia Zini. A Stefano Mazzetti, già sindaco di Sasso, e qui nella veste di capo di gabinetto della Città metropolitana, oltre a delegato al lavoro di Comune e Città metropolitana, il compito di definire lo stato dell’economia in Appennino, tra sfide e opportunità di ripartenza. Alle organizzazioni sindacali il compito poi di definire le fisionomie dei lavoratori attivi nelle imprese della montagna. Ed è in questo contesto che si inseriscono i servizi di ’Insieme per il lavoro’, lo sportello gratuito che accompagna chi è alla ricerca di un’occupazione, aperto a tutte le persone che vivono nel territorio bolognese. Servizio illustrato dal responsabile dell’ufficio politiche e servizi per il lavoro di Comune e Città metropolitana di Bologna, Ambrogio Dionigi.