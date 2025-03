Oggetti smarriti a Bologna: come fare per riaverli. Video

Bologna, 3 marzo 2025 – L'Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus (video), è il punto di riferimento per chi ha smarrito un oggetto o un documento all'interno del territorio comunale. Ogni mese, infatti, è possibile consultare la lista degli oggetti ritrovati all'Albo pretorio del Comune.

Gli oggetti rinvenuti vengono conservati per 12 mesi, quelli non reclamati rimangono a disposizione del Comune

Come funziona

Ma come funziona questo servizio? Chi smarrisce qualcosa può rivolgersi all’ufficio per sapere se il suo oggetto è stato ritrovato, mentre chi trova un oggetto ha la possibilità di consegnarlo direttamente, ottenendo una ricevuta al momento della consegna.

Maria Muraca, responsabile dell'ufficio, sottolinea l'importanza di questo servizio in continua crescita, che quest'anno ha registrato numeri record: “Nel 2024 abbiamo custodito esattamente 10.551 oggetti”, spiega Muraca.

Maria Muraca, responsabile dell'ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Bologna

Per quanto vengono conservati

Gli oggetti rinvenuti vengono conservati per dodici mesi, e in molti casi è possibile che il proprietario venga avvisato direttamente, specialmente quando si tratta di borse, portafogli o valigie contenenti documenti identificativi. Se nessuno si presenta per ritirare gli oggetti entro il termine previsto, gli oggetti non reclamati rimangono a disposizione del Comune.

Quanto valgono

“Nel caso di oggetti con documenti, ci attiviamo per scrivere all’indirizzo di residenza del proprietario,” continua Muraca. La percentuale di restituzione è alta, soprattutto quando si tratta di oggetti di valore affettivo. “L'anno scorso ci è capitato di gestire oggetti, portafogli e borse per un valore complessivo di circa 36mila euro e siamo riusciti a restituirne 9.500,” racconta Muraca, che evidenzia come questo tipo di operazioni faccia particolarmente piacere ai dipendenti dell'ufficio che instaurano un contatto diretto con le persone che si presentano allo sportello. "E' bello vedere come le persone rimangono sorprese nel vedere che qualcuno ha riportato il proprio oggetto smarrito al nostro ufficio", sottolinea la responsabile.

Dove vengono persi gli oggetti

Il servizio si applica a oggetti smarriti sugli autobus e i mezzi pubblici in generale, in strada, in aeroporto o ritrovati dalla polizia municipale e dalla questura. L’ufficio è quindi il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono recuperare ciò che hanno perso, e offre anche la possibilità di consultare periodicamente l’elenco degli oggetti ritrovati.

La vendita all’asta

Tuttavia ci sono dei casi particolari. Gli oggetti che non vengono ritirati entro le date di scadenza rimangono a disposizione del Comune e potranno essere messi in vendita all'asta assieme ad altri beni. Questo avviene nel momento in cui gli oggetti sono stati consegnati all'ufficio dalle varie autorità.

Quando, invece, gli oggetti sono stati consegnati dai cittadini, se nessun proprietario lo ha reclamato entro i termini di custodia, colui che ha ritrovato e consegnato l'oggetto può riprenderselo entro un mese presentando un documento di riconoscimento valido e la ricevuta rilasciata al momento della consegna dell'oggetto.

L'ufficio, infatti, custodisce gli oggetti per 12 mesi, le valigie e i borsoni per 4 e i documenti per 2 mesi.