Oggi c’è la ’sagra del ninèn’

Oggi, presso il Circolo Arci "Al Pazz" di Pianoro, dalle ore 10 e per tutto il giorno va in scena un evento gastronomico tutto dedicato al maiale. I ragazzi di Piandy organizzano, infatti, con la collaborazione del Circolo Arci "Al Pazz, del Gruppo Gnagni e della Pro Loco di Pianoro, la sagra del Ninèn. Menù per tutti i gusti: polenta con ragù, polenta condita e salsiccia, crescentine con affettati, lasagna ortolana, cotiche con fagioli, stinco con patate, salsiccia con patate, patate fritte, panini con la porchetta, panini con salsiccia. Ci saranno poi stand creativi e lo spazio giochi per bambini.

Dalle ore 14 Genna Bolla con lo spettacolo di bolle e a seguire musica del "Trio Gualandi". Sarà prevista la sala interna e/o l’asporto, per il quale è consigliabile presentarsi tra le 11 e le 12.30.