Oggi di scena cinema e teatro

Continuano gli appuntamenti della Casa dei pensieri al Parco Nord, nell’ambito della Festa dell’Unità. Oggi alle 18 (evento solo online su

https:meet.google.comqxv-ohkn-qdy) incontro su ’Raffaele Pisu. Mattatori brava gente’, dialogo con Andrea Maioli, Emilio Marrese e Paolo Rossi Pisu, coondotto da Franz Campi. Alle 21 (libreria Parco Nord) Targa Volponi a Valter Malosti, direttore di Ert-Teatro nazonale e serata sul tema ’Come ci si innamora del teatro?’. Attore e regista, la sua direzione ha portato l’Ert a essere riconosciuto come primo teatro nazionale in Italia: un risultato di assoluta importanza anche per il sistema teatrale cittadino, che torna ad affermarsi all’altezza delle sue potenzialità.