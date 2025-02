Oggi è allerta gialla, aperto il Centro operativo comunale

Bologna si prepara alle piogge attese nelle prossime ore: a seguito dell’allerta emanata da Arpae e Regione per la giornata di oggi, che per la città riporta una criticità idraulica e idrogeologica con codice giallo, Palazzo d’Accursio segnala di aver "aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale (Coc), pur non obbligatorio, per attivare la funzione di monitoraggio costante della situazione a partire dalla giornata di domani e fino a cessata allerta".

Il Comune aggiunge che "come di consueto, in vista di previste precipitazioni, oggi (ieri per chi legge; ndr) è stata pulita la griglia del Ravone": informazione che l’amministrazione ha ’rinforzato’ allegando anche una immagine scattata ieri mattina (foto sopra).

Nella nota, intanto, vengono riepilogati i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta gialla idrogeologica e idraulica: "Tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite canali istituzionali; fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti; guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi; fare molta attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua quali ponti o guadi e ai sottopassi".

Infine, l’amministrazione ricorda che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System ricevere informazioni utili e verificate, che si possono ottenere compilando l’apposito modulo.