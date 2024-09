Oggi è il giorno della Carrera

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi il centro storico sarà animato dalla 73esima Festa del Braciola di castrato e dalla 70esima Carrera Autopodistica, in una giornata piena di proposte all’insegna del gusto e del divertimento per tutti. Per tutta la giornata sarà possibile gustare le tipicità castellane in tutti i ristoranti e le trattorie della città. In piazza Acquaderni aprirà dalle 11,30 il punto di ristoro della sagra e sarà aperta a pranzo e cena la Locanda Slow, vetrina enogastronomica della città allestita nel parco Lungosillaro. Inoltre dalle 8 alle 20 in viale XVII Aprile ci sarà la Fiera Mercato annuale della Sagra Castellana della Braciola. Alle ore 10 prenderà il via la sfilata dei team della Carrera e dei gruppi di tifosi, che precederà la Coppa Terme – Trofeo Giuseppe Raggi, il primo appuntamento dell’appassionante Formula Uno ecologica del Sillaro, con partenza alle 12 in viale Terme e arrivo davanti allo stabilimento termale. Nel pomeriggio si correranno le gare nel circuito del centro storico. Il programma prevede alle 17 la Carrera dei Piccoli, alle 17,30 la Carrera Rosa, e alle 18 la Carrera Autopodistica Trofeo Maurizio Ragazzi. Oltre che dal vivo, sarà possibile seguire la diretta delle gare del pomeriggio nella pagina Facebook del Club Carrera.