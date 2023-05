Oggi è la festa di santa Rita I riti a San Giacomo Maggiore

Oggi, nella chiesa agostiniana di San Giacomo Maggiore in piazza Rossini, torna la festa di Santa Rita. La chiesa sarà aperta dalle 7 alle 22.30, le sante messe si succederanno secondo le esigenze dei fedeli. La solenne supplica sarà, invece, a mezzogiorno. Nell’oratorio di Santa Cecilia ci sarà, per tutta la giornata, l’adorazione eucaristica, mentre la benedizione delle macchine sarà in via Selmi dalle 8 alle 21. Per tutta la giornata tutte le varie pratiche devozionali si svolgeranno in sagrestia e locali adiacenti.

Preceduta dalla Pia Pratica dei 15 giovedì, che iniziano nella prima decina di febbraio, e poi dal Triduo, la festa di Santa Rita da Cascia trova sempre grande riscontro tra i devoti della città e dell’intera regione che nel giorno della festa vengono pellegrini da ogni parte.