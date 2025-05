Oggi il gran finale del Cantamaggio 2025

Ultimo appuntamento, oggi, per l’edizione 2025 del Cantamaggio, grande laboratorio teatrale residenziale che ogni anno riunisce a Medicina un gruppo di un centinaio di giovani provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa. Un percorso che mette al centro temi di rilevanza sociale per conoscere frammenti di passato e presente, per riflettere insieme e per raccontarli attraverso il linguaggio teatrale.

L’edizione del 2025 ha avuto come tema la pace. E oggi alle 16, al al Parco delle Mondine, si terrà l’evento di chiusura: ’Canto La Pace’, performance corale di teatro, danza e canto. L’ingresso è libero.

"Quello di quest’anno è un tema attuale e scottante – afferma Bruno Cappagli, direttore artistico del Cantamaggio – perché nel mondo le guerre sono ovunque. Abbiamo pensato che parlare di pace fosse ora più che mai una necessità". Canto la pace ci ricorderà che il linguaggio, l’educazione, l’istruzione e il rispetto sono il reale punto di partenza per arginare i conflitti. Noi esseri umani coviamo il germe del conflitto, con il teatro possiamo provare a immaginarci come angeli che ci sussurrano all’orecchio ’non temere’ e altre parole piene di gentilezza, rispetto, ascolto".

Dunque, 100 ragazze e ragazzi daranno voce a piccole storie di pace. Storie di bambini e bambine, uomini e donne, che l’hanno cercata anche quando era sepolta nell’orrore della guerra. Gli ottant’anni di pace vissuti dall’Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non sono stati una casualità: uomini e donne hanno saputo indicare strade possibili per un mondo senza conflitti. "Ma la pace è un concetto fragile, tocca a noi ricordarlo per non darla per scontata", si ricorda nel comunicato.