Oggi il premio a due personalità

Oggi il Circolo Culturale Galileo Galilei, presieduto da Gabriella Piccinini, conferirà due riconoscimenti importanti, come da tradizione dal 1997, per onorare alcune personalità della città che si sono particolarmente distinte in vari campi, dalla cultura alla scienza, dall’arte alla medicina. La consegna dei premi avverrà nella sede della Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli. Quest’anno il premio Galileo Galilei d’Onore va a Vera Fortunati, nota storica dell’arte. Intervistata da Nicoletta Barberini Mengoli, verrà messo in grande evidenza il merito di aver dato l’avvio al ’Centro di Documentazione sulla Storia delle donne artiste’. Sarà invece Franco Addarii a consegnare a Claudio Zamagni, direttore dell’istituto di Oncologia medica Addarii il Premio Esculapio.