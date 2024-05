Oggi il tavolo al Mimit: "L’impresa resti pubblica"

Il sottosegretario Fausta Bergamotto, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per oggi il tavolo su Industria Italiana Autobus, azienda con sedi a Bologna e Flumeri (Avellino), e sul relativo processo di cessione, a un passo dal Gruppo Seri. Intanto i sindacati Fim, Fiom e Uilm ribadiscono che Iia deve rimanere a partecipazione pubblica dopo gli scioperi nei due stabilimenti che hanno registrato un’adesione "pressoché totale", dicono. "Nell’incontro convocato per domani (oggi, ndr) al Mimit con le segreterie nazionali e nel coordinamento nazionale della prossima settimana – aggiungono –, continueremo a chiedere che Industria Italiana Autobus rimanga un’azienda a partecipazione pubblica. Il Governo si assuma le sue responsabilità e intervenga per mettere in campo un effettivo piano di rilancio industriale di un’azienda fondamentale per la transizione della mobilità pubblica".