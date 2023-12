Oggi il tavolo al Mimit. Sfida a due per l’acquisto

Giornata cruciale oggi al Mimit per la Marelli di Crevalcore (Bologna). Due infatti i potenziali acquirenti dello stabilimento da 230 addetti che si sono fatti avanti in questi mesi. Si tratta della novarese Tecnomeccanica, fonderia specializzata nella componentistica per l’automotive e la multinazionale, con sede nel Veneziano, Niche Fusina Rolled. Oggi al tavolo ministeriale sono attesi la proprietà, ossia la Calsonic Kansei del fondo americano Kkr, i sindacati e l’assessore regionale alle Attività produttive Vincenzo Colla (foto).