Oggi l’It Alert a Bologna e provincia: qual è l’emergenza simulata?

Bologna, 7 ottobre 2025 – “Un evento catastrofico, che provoca generalmente un’onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle”: ecco a cosa serve il test di It-Alert di oggi alle 11 che riguarda buona parte della provincia di Bologna, compresa la città. Il messaggio che arriva sui telefoni agganciati alle celle dell’area interessata simula il collasso della diga di Suviana. Si tratta, va sottolineato, soltanto di un test: non ci sarà alcun pericolo reale, ma solo una prova di trasmissione.

It-Alert è il sistema di allarme pubblico nazionale che consente di inviare notifiche immediate e localizzate direttamente sui telefoni cellulari. Non richiede l’installazione di app e si attiva automaticamente, a patto che il telefono sia acceso e raggiunto dalla rete.

Lo scopo è garantire una comunicazione rapida ed efficace alla popolazione in caso di emergenze come terremoti, maremoti, alluvioni, incidenti industriali o crolli di infrastrutture. In pochi secondi, chi si trova in una determinata zona ricevere informazioni vitali per proteggere sé stesso e gli altri.

E’ importante sottolineare che il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

Suviana è la diga alta 97 metri che chiude un enorme bacino artificiale. Diga e bacino furono costruiti negli anni Trenta per alimentare (assieme alle acque del bacino di Pavana, cui il lago è collegato attraverso una galleria idraulica lunga 2691 metri) l’enorme centrale idroelettrica che è immersa nelle acque del lago artificiale stesso.

Purtroppo, la centrale di Bargi è ferma dal 9 aprile 2024 quando un gravissimo incidente causò la morte di sette persone che vi stavano lavorando. Ma l’enorme massa d’acqua a monte della diga è ancora lì: il lago ha una superficie di 1,5 chilometri quadrati e una lunghezza di 3. Sebbene sia un invaso artificiale, è il lago più esteso della città metropolitana di Bologna e uno dei maggiori della regione Emilia-Romagna.

Il bacino artificiale e la diga si trovano sull’Appennino bolognese, al confine con quello toscano. E’ compreso nel territorio dei Comuni di Camugnano e Castel di Casio.

Nel caso cedesse la diga di Suviana, i 46 milioni di metri cubi d’acqua del bacino si riverserebbero verso valle. Per questo, è determinante inserire questa (remotissima) eventualità tra le grandi catastrofi per le quali è bene prepararsi. Ed ecco quindi perché oggi si svolge questa esercitazione.

Il suono lo abbiamo già sentito in altre occasioni di test è uno di quelli inconfondibili, molto diversi dalle classiche suonerie. Assomiglia a quello delle vecchie sveglie digitali degli anni Ottanta e viene ripetuto fino a quando non si sblocca il telefono e si clicca sull’anteprima del massaggio che appare automaticamente sullo schermo.

Bisogna intanto dire che la notifica del messaggio cambia a seconda dei vari modelli di telefonino. Anche nel caso in cui la voce IT-alert – presente nei vari dispositivi nella sezione avvisi di emergenza – dovesse essere disattivata, i messaggi sia durante i test sia quando il sistema sarà operativo arriveranno ugualmente recapitati sui dispositivi poiché verrà utilizzato il livello massimo di azione per l’invio.

Il messaggio di test verrà inviato a chi si trova, anche solo di passaggio, nel territorio che –secondo gli studi degli esperti della Protezione civile – potrebbero venire interessati dall’emergenza. Ma per alcuni limiti tecnici potrebbe non arrivare a tutti i cellulari. Riceveranno, in linea di massima, il messaggio i cellulari presenti, anche solo in transito, nei Comuni di:

Bologna

Castel di Casio

Camugnano

Grizzana Morandi

Gaggio Montano

Vergato

Marzabotto

Sasso Marconi

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Calderara di Reno

Bentivoglio

San Giorgio di Piano

Argelato

Sala Bolognese

Castello d’Argile

Ecco il testo che arriverà, preceduto dal solito segnale, sui telefoni cellulari che risulteranno agganciati a una delle celle di telecomunicazioni nei Comuni elencati sopra: “Allarme Protezione Civile 07/10/ 25 ore 11 – COLLASSO DIGA SUVIANA nel Comune di Camugnano (Bologna): possibile alluvione improvvisa. ALLONTANATI DAI CORSI D’ACQUA e raggiungi zone elevate. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità”.

Per compilare il questionario dopo la ricezione del massaggio di test basta andare sulla pagina www.it-alert.gov.it.