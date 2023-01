Oggi la benedizione degli animali

Cronaca

Sorpresi a rubare uno scooter La polizia non può arrestarli: manca la denuncia del proprietario

È successo l’altra notte in via Galliera: per effetto della riforma Cartabia senza querela non si può procedere. Uno dei ladruncoli è comunque finito nei guai per aver picchiato un agente, mandandolo all’ospedale