Oggi la giornata della ristorazione: "Celebriamo le tagliatelle al ragù"

Valorizzare il lavoro dei ristoratori, mettendo l’accento sulla nostra tradizione culinaria e, in particolare, sulle nostre tagliatelle al ragù. È oggi la giornata della ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità italiana, che celebra la seconda edizione coinvolgendo diecimila attività in tutto il mondo. E sotto le Due Torri si esalta la tagliatella al ragù, cavallo di battaglia per eccellenza. "Attraverso questa giornata vogliamo valorizzare il settore dei pubblici esercizi, fondamentale per l’economia del territorio – commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom –. Con Fipe e l’Associazione Sfogline, celebriamo questo piatto simbolo della nostra città, che rappresenta a pieno la nostra bolognesità e la nostra cucina".

La ristorazione italiana è uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità. Infatti, "il suono del mattarello, del soffritto e del profumo della farina non fanno altro che ricordare quanto la tradizione bolognese sia radicata in noi – commenta l’assessore Daniele Ara –. Questa iniziativa di recupero si inserisce nelle politiche del cibo della città, il che significa valorizzare il nostro sapere e la nostra storia". Questa è l’occasione anche per sostenere le mense di comunità di Caritas su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità.

E poi, "occasioni come questa non fanno altro che rafforzare il rapporto di stretta collaborazione che abbiamo con i cuochi – conclude Angelo Taschetta, presidente associazione Sfogline di Bologna e Provincia –. Con la pasta fresca collaboriamo con i ristoranti, perché qui le sfogline sono ovunque. Abbiamo preparato le tagliatelle, che i cuochi condiranno con dell’ottimo ragù. Agli ospiti invece insegneremo come si tira la pasta".

Alberto Biondi