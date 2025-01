Oggi la messa per Luca De Nigris: "La Casa dei Risvegli è un sollievo"

Sono passati 27 anni dalla morte di Luca De Nigris, in nome del quale è nata in città, per iniziativa dei suoi genitori Maria Vaccari e Fulvio De Nigris, la Casa dei Risvegli a lui dedicata, il centro pubblico innovativo dell’Ausl rivolto alle persone con esiti di coma e alle loro famiglie. Oggi alle 18,30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore in via Galliera 10 monsignor Rino Magnani celebrerà una messa in suo ricordo. "È questo il periodo in cui tutto riaffiora – dice suo padre Fulvio –. Eccolo là, Luca. Sempre lì. Sempre qui. In quel tempo di ventisette anni fa, quando non si svegliò. E il silenzio che lasciò non era un vuoto, ma un insegnamento. Da allora, molte cose sono state fatte in suo nome. E tante ancora si fanno e si faranno. Noi genitori, io, Maria, gli amici di Luca abbiamo vissuto anche per lui. È qualcosa che consola ma non guarisce. Le ferite restano ma la Casa dei Risvegli a lui dedicata è un fatto, è un sollievo. Il tempo è passato, sì, ma va riempito con il nostro messaggio oggi ancora più forte: quello rivolto alle persone come Luca che ogni anno vanno in coma e aspettano con le loro famiglie che qualcosa accada".