Oggi la pronuncia del Riesame Amato punta alla scarcerazione

Dovrebbe essere oggi il giorno di Giampaolo Amato. In giornata, infatti, è attesa la decisione sulla scarcerazione dell’oculista, accusato di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, e attualmente trattenuto in prigione. Nell’ultima udienza, i difensori dell’uomo, Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, hanno chiesto la revoca della misura per il loro assistito o gli arresti domiciliari (possibile con o senza braccialetto elettronico). La Procura, in aula con la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, titolare del fascicolo assieme al sostituto procuratore Domenico Ambrosino, ha invece chiesto la conferma del carcere. Amato, 64 anni, oculista dell’Ausl e medico dello sport, dall’8 aprile scorso è in carcere con l’accusa di omicidio aggravato per avere ucciso la moglie, medico di base e ginecologa, 62 anni, nella loro casa di via Bianconi la notte tra il 30 e il 31 ottobre del 2021 dopo averle somministrato un cocktail letale di farmaci.