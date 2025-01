Oggi l’addio a Cesare Garelli, volontario sempre in prima linea e fratello del sindaco partigiano

Ultimo saluto, oggi alle 14.30 nella chiesa di San Martino di Casalecchio, a Cesare Garelli, fratello minore di Athos, che fu sindaco della cittadina sul Reno dal 1962 al 1971 e deceduto dieci anni fa all’età di 90 anni. Cesare aveva 89 anni, non aveva ricoperto incarichi politici di natura diretta, ma per quasi trent’anni, da quando era stato collocato a riposo dal suo lavoro di operaio metalmeccanico, si era dedicato ad attività di volontariato nel campo dell’ambiente e degli eventi cittadini più importanti, come la festa del patrono San Martino, dei sapori curiosi, le feste dell’Unità e il carnevale.

"E’ stato un grande organizzatore ma soprattutto un gran lavoratore. Per tanti anni in prima linea per ogni iniziativa non solo della Pro Loco. Un punto di riferimento e di raccordo con tanti volontari, sempre con l’esempio e la dedizione per la città", commenta dispiaciuto il presidente di Proloco Casalecchio Insieme, Alessandro Menzani. Il sindaco Matteo Ruggeri lo descrive come "una persona perbene e sempre impegnata per la sua comunità. Lo ringrazio di cuore sapendo di interpretare il pensiero di molti, per tutto il bene che ha fatto in maniera del tutto volontaria per il suo comune. Era fratello minore di Athos, ex sindaco ed ex partigiano. Due fratelli, due vite vissute a Casalecchio, contraddistinte dal grande amore per la nostra città" ha scritto Ruggeri, ricordando che Cesare lascia i figli Donatella ed Andrea.

g. m.