Oggi l’addio a don Guido, avviò la chiesa bolognese in Tanzania

Si svolge oggi alle 14 nella chiesa collegiata di San Giovanni in Persiceto il funerale di don Guido Gnudi, sacerdote originario di Zola, morto mercoledì nella residenza per le suore anziane delle Minime dell’Addolorata, dove da qualche anno continuava il suo ministero. Aveva 87 anni. Nativo di Ponte Ronca, fu ordinato prete nel 1962 e come primo incarico fu cappellano a Zola, a fianco dell’abate don Aldino Taddia, per undici anni, durante i quali si occupò di pastorale giovanile inaugurando anche il suo personalissimo stile diretto e concreto, fatto anche di lavoro manuale e iniziative innovative come le raccolte di carta e stracci, antesignano della raccolta differenziata e della valorizzazione degli scarti dai quali i suoi gruppi ricavavano risorse da destinare a scopi sociali e alle missioni. Uno stile di generosità e di scelte coraggiose, come quella di partire, era il 1974, coi primi sacerdoti che avviarono la missione della chiesa bolognese a Iringa, in Tanzania.

"Voglio ricordare quello che mi disse il ‘signor Abate’: Tu oggi vai in Africa ad evangelizzare ma non passerà tanto tempo che saranno gli africani a tornare ad evangelizzare l’Europa" ricordò a Ponte Ronca in occasione della festa per i 50 anni di sacerdozio. Dopo cinque anni in terra africana riprese la sua pastorale dalla sede della villa Pallavicini, dov’è stato collaboratore di mons.Giulio Salmi senza trascurare il lavoro nelle parrocchie di Casteldebole, Mongardino, Scopeto e Rasiglio dove ha restaurato l’antica chiesa e costruito una nuova in località Olivetta. Tra i preti diocesani era stato il primo a tornare una seconda volta nella missione, avendone chiesto la possibilità al Cardinale Caffarra raggiungendo Usokami nel 2007, per spostarsi nel 2012 nella nuova parrocchia di Mapanda. Poi il rientro per motivi di salute, ma senza interrompere la sua missione, fino alla fine.

