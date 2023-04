Oggi l’addio a Giuseppe Pesce La moglie: "Aveva tanti progetti"

"Il suo senso di amicizia e la sua voglia di vivere erano contagiosi". Con queste commosse parole Elena Farolfi ha descritto il suo compagno Giuseppe Pesce, il 39enne siciliano morto in un incidente stradale a Bentivoglio nella tarda serata di venerdì. Giuseppe era alla guida della sua Peugeot e aveva appena finito di lavorare. Si era, poi, messo alla guida verso la casa di Baricella dove da anni viveva con la compagna Elena, i due figli di lei e la piccola di un anno e mezzo nata dal loro amore. Ad un certo punto, però, per cause da chiarire, la macchina è uscita dalla carreggiata, si è schiantata in un fosso e poi ha carambolato nel campo adiacente. Giuseppe è morto sul colpo.

"Era una persona dai mille progetti - prosegue Elena -. Amava il suo mestiere, quello del giardiniere, e lo faceva con una dedizione e una cura oltremisura. Lui andava oltre la professione, infatti. Voleva essere certo di far sempre quello che era meglio per la natura stessa e l’ambiente".

E proprio in questo spirito ambientalista di Giuseppe, che anche Elena condivideva con passione, si sviluppa il progetto che la coppia, insieme da cinque anni, aveva messo in piedi: "Volevamo mettere in piedi un bel progetto di riforestazione urbana con una specie di fattoria didattica proprio lì dove abbiamo alcuni ettari di terra vicino a casa. Si tratta di un progetto che stavamo immaginando da anni e di cui avevamo appena piantato i primi semi. Noi abbiamo tanti cani, gatti, un asinello e un maialino. Ci sarebbe piaciuto che questo luogo, una volta messo in piedi il tutto, potesse essere lo spazio giusto per far avvicinare i bambini, e le persone con disabilità, alla natura e agli animali".

Elena, poi, passa a parlare di Giuseppe e del loro amore: "Era arrivato dalla Sicilia a 17 anni con la famiglia. Noi stiamo insieme da cinque anni e il suo amore e la sua allegria hanno contagiato la famiglia. Ha sempre trattato i figli che avevo dal mio precedente compagno come fossero i suoi. I rapporti sono molto distesi e spesso ci siamo trovati tutti insieme come una grande bellissima famiglia. Questo era Giuseppe. Nonostante le fatiche di una giornata di lavoro tornava a casa sempre sorridente e desideroso di stare con noi. Non era mai imbronciato, anzi". Elena, ora, con il supporto dei tanti, tantissimi che le sono accanto e che volevano bene a Giuseppe, porterà avanti i progetti grazie anche alle tante offerte che stanno arrivando su un conto corrente aperto sulla pagina Facebook di Giuseppe. I funerali saranno oggi, alle 11, nella chiesa di San Marino di Bentivoglio.

Zoe Pederzini