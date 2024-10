Oggi l’addio a Lorenzo, in chiesa ad Anzola

Il dolore non finisce. Dopo l’ultimo saluto a Fabio Tosi, 34 anni, avvenuto ieri l’altro a Castenaso, oggi è il giorno dell’addio a Lorenzo Cubello, l’altra vittima della tragica esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, una settimana fa. Cubello, che aveva 37 anni, sarebbe diventato papà tra due mesi. Non potrà mai conoscere la sua bambina.

L’ultimo saluto all’addetto ’jolly’ del team Logistica, si terrà questo pomeriggio alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Anzola dell’Emilia, a partire dalle 14.

Cubello abitava in provincia di Ravenna, a Russi: si era trasferito da Bologna per amore della compagna, che abitava lì, e ogni giorno faceva il pendolare dallo stabilimento del Bargelino a casa. Da tempo Lorenzo desiderava diventare papà, racconta chi lo conosceva. Un tragico destino gli ha impedito di realizzare questo sogno, proprio a pochi mesi dalla nascita della sua piccola. Siccome Lorenzo e la compagna non erano sposati, inoltre, per questioni formali nel corso dell’autopsia tenutasi nei giorni scorsi la famiglia ha chiesto che fosse effettuato un prelievo di campione biologico dal suo corpo, tramite il quale si potesse formalmente accertare la paternità della piccola, una volta nata, e garantirle tutti i diritti che le spettano.

"Era pieno di vita, pieno di energia. Una persona buona, che aiutava sempre tutti e se avevi bisogno lui correva. Per me era perfetto": così la compagna Paola ha ricordato Lorenzo dopo il terribile lutto che l’ha colpita. Oggi, dovrà dare l’addio al suo compagno di vita.