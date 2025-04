Oggi l’addio a Paolo Brunetti. Tra i fondatori di Radio Alice

Granaglione piange Paolo Brunetti. Editore, studioso, paladino di numerose vertenze per l’acqua, i trasporti, la sanità e l’ambiente, aveva 79 anni e da più di 25 anni era tornato a vivere sull’Appennino Bolognese. Anche Casalecchio piange Brunetti dove era stato dirigente del Comune dal 1974 fino all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso. I funerali si terranno oggi alle 15 nella sua casa in località Sambucedro 27 a Granaglione, dove è morto tra le braccia della moglie Annalisa Pini, dopo una breve malattia. "È morto nel suo letto, con la finestra che dà sui monti e sul ciliegio in fiore – racconta la vedova Pini – lo saluteremo nell’aia come avrebbe voluto, tra i suoi sassi e la lavanda. Ha insegnato ai suoi figli a ridere su tutto. Se avesse potuto, avrebbe fatto una zirudella anche sulla sua morte".

Commosso anche il ricordo di Giuseppe Nanni, sindaco di Alto Reno Terme e prima ancora di Granaglione: "Piango un amico fraterno che, da quando era andato in pensione, mi è stato sempre affianco". Dopo la laurea in giurisprudenza nel 1970, Paolo Brunetti si trovò a essere tra i protagonisti delle lotte studentesche ed operaie, militando in Potere Operaio (prima) e in Autonomia Operaia, dopo. Assunto nel 1974 come dirigente del Comune di Casalecchio si distinse per le lotte sindacali nel suo ente e per le denunce delle presunte speculazioni edilizie commesse dall’amministrazione di sinistra. Tra i fondatori di Radio Alice, nei giorni delle rivolte del marzo ’77 venne coinvolto in diverse inchieste che lo portarono a scappare in Corsica e in Francia. Sottoposto a ben cinque processi penali, venne scagionato da ogni accusa con formula piena e reintegrato nel Comune di Casalecchio.

