Oggi l’addio al clochard ’Kristof’ Esequie al campo sportivo della parrocchia

Il funerale di Kristofer Kubalak, il senzatetto di Pianoro investito domenica sulla Nazionale, sarà oggi. La camera ardente sarà allestita all’obitorio della Certosa di Bologna dalle ore 13.15 alle 14.15. Il feretro proseguirà poi per Pianoro, dove alle 15 sarà celebrato il funerale presso il campo sportivo della chiesa Santa Maria Assunta. Alle 16.30 si proseguirà per il cimitero di Musiano per la sepoltura. "Per volontà di mio padre – dice il figlio Andrzej – le offerte raccolte saranno interamente devolute alle associazioni che si occupano del benessere e dell’accoglienza degli animali". In paese, intanto prosegue la raccolta fondi per le spese veterinarie per i due cani.