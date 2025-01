Oggi l’assemblea sul borgo fantasma di Chiapporato

Un’assemblea pubblica per il futuro di Chiapporato. Il piccolo borgo dell’Appennino è disabitato dal 2014, quando l’ultima porta del paese si è chiusa alle spalle di Vilma Marchetti (nella foto con la madre Zelia in primo piano) costretta a trasferirsi a Castiglione dei Pepoli. Negli scorsi mesi Chiapporato aveva fatto nuovamente parlare di sé, grazie a un tentativo di rilancio a cura del gruppo Global Community. In particolare gli interventi si sono concentrati sulla canonica adiacente alla chiesa di San Giovanni Battista. A distanza di qualche tempo un gruppo di volenterosi, coordinati dall’associazione Arca Appennino bolognese, sente il bisogno di ripartire da un confronto aperto alla ricerca di singoli, associazioni e enti in grado di salvare il paese dall’abbandono e, possibilmente, valorizzarlo. Tante le realtà locali e le persone invitate. L’appuntamento è per oggi alle ore 10 nella sala comunale di Camugnano. Per info 3201793002.

f. m.