Oggi le esequie di Cotti, icona politica locale. La messa in Collegiata

Si tengono oggi a Persiceto i funerali di Lamberto Cotti, ex politico locale, scomparso mercoledì scorso. La camera ardente è nell’ospedale di Persiceto dalle 8 alle 9. Mentre la messa è nella chiesa Collegiata alle 9,30. Nato nel ’47 a Persiceto, Cotti è stato fin dalla gioventù impegnato in politica, divenendo membro del Partito socialista italiano, assessore e vice sindaco del Comune. Per la Provincia dal ’80 ha rivestito i ruoli di capogruppo, presidente di commissione e assessore alle Attività produttive. Dal ’90 al ’95 ne è stato presidente.