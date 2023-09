Oggi le prove della Carrera

Protagonista per la domenica del Settembre Castellan sarà la Carrera, la Formula Uno ecologica castellana, che scende in pista con un doppio appuntamento: dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme e dalle 16,30 alle 19,30 nel circuito del centro storico per le prove ufficiali per stabilire le griglie di partenza per le gare di domenica prossima.

Ad aprire la giornata sarà però il 31° Raduno della Società Ciclistica Sillaro 1977 con ritrovo in piazza XX Settembre dalle 7,30 alle 11.