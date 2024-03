"Oggi le ’Tre sorelle’ ci parlano di guerra"

Da ‘Tre sorelle’ a ‘Non tre sorelle’. È partito dal testo di Anton Cechov, ma è diventato ‘Liberamente non ispirato’ alla sua opera. Nel 2019 Enrico Baraldi, regista e drammaturgo bolognese, classe 1993, già conosciuto come fondatore e componente della compagnia Kepler-452, si chiede cosa voglia dire portare in scena un classico teatrale come ‘Tre sorelle’ dell’autore russo, scritto più di un secolo prima. Dopo tre anni lo spettacolo prende il titolo di ‘Non tre sorelle. Liberamente non ispirato a un’opera di A. Cechov’. Nel cast ci sono due interpreti italiane, Susanna Acchiardi, Alice Conti, e tre ucraine, Anfisa Lazebna, Yuliia Mykhalchuk, Nataliia Mykhalchuk. Vincitore del premio della Critica 2022, la pièce si aggiudica la menzione d’onore del premio Eleonora Duse 2023 per le attrici emergenti. Andrà in scena all’Arena del Sole da stasera a domenica.

Baraldi, come è passato dall’opera di Cechov a ‘Non tre sorelle’?

"Stavo lavorando a un progetto di riscrittura delle ‘Tre sorelle’ prima della pandemia. L’ho ripreso in mano a febbraio 2022, proprio mentre è scoppiata la guerra in Ucraina. Sono rimasto pietrificato davanti alle immagini del conflitto per settimane. Poi ho saputo del progetto ‘Stage4Ukraine’ del regista Matteo Spiazzi, che stava aiutando alcune attrici ad arrivare in Italia. Ho iniziato a frequentare il gruppo e ho domandato loro cosa ne pensassero di Masa, Irina e Olga, le tre protagoniste. Abbiamo scoperto che, oggi, mettere in scena un testo di Cechov, non è più una scelta neutrale, che lo si voglia o no".

Com’è cambiato lo spettacolo?

"Ho invitato tre interpreti a prendere parte al mio spettacolo, non tanto per portare in scena Cechov, quanto per parlare di come la guerra sia stata un’esperienza di cesura nella loro vita. Per guardare al fenomeno della guerra da un altro punto di vista, che non è quello dei soldati al fronte, ma è quello umano, di un’attrice. Penso che non ci sia niente di più lontano dalla guerra che un attore di teatro. Eppure molti dei miei colleghi in questo momento si sono dovuti arruolare e alcuni sono addirittura morti nei combattimenti".

A gennaio Bologna ha accolto ‘Il capitale’ di Kepler-452 con due settimane di recite sold out…

"Lavorare nella propria città è la condizione di maggiore privilegio che un artista possa vivere. Ho studiato a Milano ma ho avuto la fortuna di fondare assieme a Nicola Borghesi, il collettivo Kepler-452 e di poter avere come primo interlocutore il teatro della mia città. Grazie alla rete di conoscenze del territorio abbiamo sempre cercato di abbattere i confini del pubblico e portare a teatro persone che tendenzialmente non ci andrebbero".

Amalia Apicella