Oggi l’ultimo saluto a Giovanna Cristiani

Sarà la chiesa di Scanello di Loiano ad accogliere, oggi alle 15, la salma di Giovanna Cristiani, per l’ultimo saluto della comunità alla sfortunata mamma di 26 anni di Quinzano che ha perso la vita giovedì nel terribile schianto sulla via Idice a Fiumetto di Monterenzio. Difficilmente la piccola chiesa della frazione potrà contenere le tante persone che già conoscevano il sorriso di questa giovane mamma e la sua spontaneità e quelle che, pur non avendola mai incontrata prima, sono rimaste profondamente colpite in questi giorni dalla triste notizia.

La 26enne era alla guida della Citroen che, scendendo sulla strada provinciale, si è scontrata frontalmente con l’ambulanza della pubblica assistenza di Monterenzio che stava trasportando all’ospedale di Loiano Francesca Speciale, di 74 annie morta all’indomani dello schianto.

Oltre ai genitori e alla sorella, Giovanna Cristiani ha lasciato il figlio di tre anni, che poco prima dello schianto aveva affidato alla nonna e che dovrà crescere anche senza il padre, morto lo scorso anno.

Intanto, i carabinieri hanno acquisito il video dello schianto frontale tra la Citroen della 26enne e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio, catturato da una telecamera montata a bordo del mezzo di soccorso: