Oggi l’ultimo saluto al cartolaio. Enrico Broccoli

Oggi alle 11 nella Chiesa di San Lazzaro ha luogo il funerale di Enrico Broccoli, 87 anni, proprietario della storica cartolibreria e giocattoli di via Kennedy. In una toccante necrologia la famiglia, oltre alla sua scomparsa, ha annunciato anche la chiusura del negozio, ‘punto di riferimento per la comunità per oltre mezzo secolo’.

"E’ stata una decisione molto sofferta, presa da lui stesso qualche tempo fa a malincuore" – ci dice il nipote Marco Pedrini, che nel 1971 collaborò con lo zio nell’apertura dell’attività e vi lavorò nel tempo libero dagli impegni scolastici. Vedovo di Wanda da molti anni, poi una compagna, Vera, Broccoli non aveva avuto figli e tutte le sue energie erano state dedicate al negozio, diventato davvero ‘un luogo speciale’, come hanno dimostrato le centinaia di messaggi che hanno invaso i social appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa.

p. g.