Oggi pomeriggio al Centrolame con il nuovo libro e lo spettacolo teatrale

Doppio appuntamento oggi per Walter Veltroni, impegnato nella promozione del suo nuovo spettacolo teatrale ’Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile’. Già alle 16 infatti il politico, regista e scrittore sarà al Centrolame per incontrare il pubblico e presentare da un lato il suo ultimo libro ’Buonvino e il circo insaguinato’ e poi, con parole e immagini lo spettacolo, prodotto da Centro Teatrale Bresciano. Spettacolo che poi sarà alle 21 all’auditorium Primo Maggio di Crevalcore. Non solo, la tappa successiva è in calendario di nuovo a Bologna, e precisamente il 21 e 22 febbraio al teatro Celebrazioni.