Oggi sciopero degli operai

I lavoratori sono sempre meno (da 110 a 73 dal 2018), quelli che mancano sono esternalizzati e a mesi di distanza dei treni "promessi" dall’azienda nessuna traccia. Per questo tornano a farsi sentire i lavoratori dell’Omc Trenitalia, ex Ogr, addetti alla manutenzione dei treni dell’Emilia-Romagna, che oggi a Bologna hanno deciso di scioperare, insieme ai colleghi di Rimini. Silvano De Matteo, rsu Omc, spiega: "la nostra vera preoccupazione è la non possibilità di poter fare manutenzione ai treni"