Oggi summit Pd con Lepore. Dubbi da Coalizione civica

Dubbi a sinistra sulla stangata di primavera sui mezzi pubblici. E, in attesa della protesta di Potere al popolo e altre sigle di sinistra oggi davanti a Palazzo d’Accursio, pure il Pd si ritrova per un confronto con il sindaco Matteo Lepore per mettere in fila criticità e dubbi. Oggi è convocato un summit online con il coordinamento cittadino dem, presenti Federica Mazzoni nella doppia veste di segretaria provinciale e presidente del Navile, il segretario cittadino Enrico Di Stasi, i segretari e i presidenti di Quartiere, i capigruppo di Quartiere e la capogruppo dem in consiglio Giorgia De Giacomi.

Oltre a Psi e Sinistra Unita che si aggiungono ai contrari rispetto alla decisione del Comune, pure Coalizione civica, l’ala sinistra della maggioranza, con sette pagine di grafici e tabelle ha proposto correttivi, non lesinando critiche a Tper. "Non è digeribile – è l’altolà – una manovra che non preveda un miglioramento del servizio, a partire dal ripristino delle corse serali ogni 15 minuti in città, al biglietto unico ferro-gomma in ambito metropolitano con una unica tariffazione che permetta indistintamente, sia per le corse semplici che per gli abbonamenti, di usare entrambi i mezzi". La forza di sinistra chiede anche l’istituzione di nuove linee extraurbane, proponendo di “vincolare” a questo "i proventi della manovra sulla sosta".

Sulle nuove tariffe con l’aumento da 1,5 a 2,3 euro dei biglietti singoli, ricorda che "l’impatto del +53% riguarda il 10,62% degli utenti". Dunque "l‘intenzione di tutelare chi usa il trasporto pubblico con maggiore frequenza, è condivisibile, come ribadito dalla nostra vicesindaca". Tuttavia, "siamo preoccupati per il costo della corsa singola ed è importante prevedere soluzioni di viaggio calmierata per gli utenti occasionali", sottolineando che l’aumento del City pass da 1,40 a 1,90 per la corsa singola può rappresentare un impatto troppo grande per precari e disoccupati.

Per queste categorie "si potrebbe ripensare all’‘Ecoticket’, che costerà 65 euro garantendo viaggi illimitati per 20 giornate, come 20 abbonamenti giornalieri a 3,35 euro al giorno". E poi, l’affondo su Tper: "Com’è possibile che faccia il brutto e cattivo tempo? Crediamo che le ragioni stiano da un lato nell’approccio storico di lassismo e ‘mancanza di manico’, dall’altro nella sua stessa struttura societaria", cioè la Spa. Guardando alla scadenza della gestione del Tpl nel 2028, allora, per Coalizione il contratto dovrà essere "ridefinito". Tra i vari problemi, la scarsa informatizzazione ma anche l’esperienza di alcuni utenti che hanno "aspettato anche 50 minuti corse che dovrebbero avere una frequenza di dieci minuti", per cui "chiediamo che vengano applicate all’azienda le penali previste dal contratto".