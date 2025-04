Oggi tappa clou al Tecnopolo. Poi visita a Lamborghini e Ducati

Il Grand Tour della delegazione europea Imco, prima della sede Ascom, ha fatto tappa in Camera di Commercio dove ha incontrato il presidente di piazza della Mercanzia Valerio Veronesi. "Dalla visita del Parlamento Europeo alla Camera di Commercio di Bologna emerge con forza la richiesta di avere un’Europa più concreta, che smetta di scaricare sulle imprese e sugli agricoltori il peso di normative ideologiche e inefficaci come quelle “green"", spiega l’eurodeputato FdI Cavedagna. Che cita una parola chiave, che poi ribadirà anche a casa dell’Ascom: "Reciprocità, così da impedire la concorrenza sleale di prodotti a bassa qualità provenienti da Cina e India". Veronesi si è soffermato soprattutto sull’automotive: "In Europa serve più tecnologia e meno ideologia", e relativamente alla transizione green ha spiegato: "Dev’essere il mercato a scegliere se comprare una macchina elettrica o ibrida o a benzina o disel. Senza imposizioni. E sui dazi bisogna trattare ad oltranza".

Oggi gli eurodeputati faranno tappa al Tecnopolo, poi alla Lamborghini e alla Ducati, per terminare la giornata con una cena a base di tagliatelle al ragù e tortellini, per degustare i prodotti tipici made in Bo.

Domani, per l’ultimo giorno, la delegazione Ue terminerà la visita con due tappe cruciali: prima in Comune, poi summit all’Università.