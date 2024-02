Oggi va in scena l’ultima sfilata dei carri allegorici

Oggi va in scena la terza ed ultima puntata dello storico Carnevale giunto alla cinquantesima edizione. I carri allegorici animeranno le strade del paese dalle 14,30. "I carristi - dice Giampaolo Gallerani, presidente delle società carnevalesche -, si sono come sempre superati. E sarà uno spettacolo vedere i giganti di cartapesta sfiorare i muri delle case nelle vie strette ma suggestive del circuito storico del paese. Oggi il pubblico vivrà la grande sfilata di chiusura e la premiazione da parte delle scuole del carro più bello". Ma non solo perché animeranno la festa di piazza i giocolieri, il truccabimbi e le mascotte a sorpresa dei personaggi preferiti dai bambini. "Il gettito dai carri – assicura Gallerani - come sempre sarà strepitoso, il divertimento assicurato e l’ingresso è ad offerta libera".