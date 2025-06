"Ogni giorno restiamo senza corrente: intervenite"

Strade che restano senza corrente elettrica ogni giorno e anche per diverse ore. Le conseguenze: infiniti disagi per i residenti, tra frigoriferi che restano spenti e ventilatori staccati. Una situazione "ormai insostenibile" per chi la vive, segnala una residente della zona di piazza VIII Agosto: il problema "da settimane colpisce intere vie del centro, tra via Alessandrini, via Ciro Menotti e via Zappoli.

Queste strade restano senza corrente elettrica ogni giorno per diverse ore, causando gravi disagi a centinaia di residenti, in gran parte famiglie e anziani. A nulla servono le segnalazioni al servizio guasti Enel. Il problema potrebbe essere legato ai lavori del tram o all’installazione di grandi condizionatori all’interno della Corte dei Conti.

Con temperature che sfiorano i 40 gradi – prosegue la segnalazione, restare senza luce significa frigoriferi spenti, ventilatori inutilizzabili e rischi concreti per la salute, soprattutto per le persone più fragili".

Si chiede a chi di dovere di intervenire con urgenza. Enel è a conoscenza del problema che riguarda un impianto di sua competenza: il guasto non riguarda né i lavori del tram né i grandi condizionatori vicini. L’interruttore di bassa tensione, infatti, scatta per l’eccessivo calore nella cabina. Trattandosi di una cabina sotterranea, è complesso disporre interventi risolutivi, ma, se scatterà nuovamente, Enel provvederà a procedere con un impianto provvisorio per togliere calore all’interno della cabina.

c. g.