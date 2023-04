"Ogni lingua vale": arriva anche a Molinella l’iniziativa sulla condivisione delle culture

Molti studenti in Italia apprendono in casa una lingua madre diversa da quelle insegnate a scuola. Molti bambini, soprattutto immigrati, non hanno la possibilità di poter studiare la propria lingua madre in classe e questo è per loro un disagio. Sono moltissimi i ragazzi che conoscono altre lingue, ma non hanno modo di condividere il loro prezioso sapere. "Ogni lingua vale" è una iniziativa alla quale hanno partecipato alcune classi della scuola media di Molinella e Bologna in cui i professori, coinvolgendo tutta la classe, hanno favorito l’integrazione, la collaborazione e un atteggiamento positivo da parte di tutta la scuola. In questo modo ogni lingua viene condivisa. Nelson Mandela: diceva: "Parlare a qualcuno una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello. Parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo cuore".

1G: Alessia B., Vanessa B., Tommaso C., Eleonore C., Leonardo C., Sara C., Riccardo C., Federico C., Giorgia D.B., Samuele D., Linda F., Emma G., Alessandro I., Chiara L., Luce M., Eliona M., Chiara P., Nicolò P., Davide P., Matteo S., Filippo Z.