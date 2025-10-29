’Ogni luogo è un dove’: l’umanità è migrante

È un lungo viaggio che attraversa le geografie e le epoche, al quale gli spettatori sono inviati a partecipare, condividendo sentimenti e desideri di chi è costretto a muoversi, ad andare via dalla propria terra, lo spettacolo ’Ogni luogo è un dove’. Il racconto, scritto dall’antropologo Marco Aime, che ne è anche la voce narrante, va in scena questa sera nell’Auditorium della Fondazione Mast (via Speranza, 42, ore 20.30). Sul palco, con lui, le voci di Massimo Germini (chitarra e canto) e Eleni Molos (canto e voce narrante). Ingresso gratuito su prenotazione su www.mast.org

Professor Aime, già dal titolo il suo spettacolo sembra portarci sulle strade, sempre più affollate, di una umanità migrante. "Ho provato a entrare nel cuore delle persone che abbandonano la propria terra per esporsi a traversate difficili, insicure, rischiose, ma necessarie, inevitabili. Ricordando come il tema della migrazione non abbia a che fare con l’attualità e l’emergenza del momento, ma faccia parte della storia da quando siamo sulla terra. Abbiamo sempre migrato, sia nell’antichità, sia in epoche relativamente recenti, quando eravamo noi italiani a dover lasciare i luoghi delle radici per cercare fortuna e sopravvivenza altrove".

Come si sviluppa ’Ogni luogo è un dove’? "Lo spettacolo si muove, affidandosi alle testimonianze di persone che, in differenti angoli del pianeta, hanno dovuto affrontare questa esperienza. Adulti e bambini che hanno affidato la loro speranza a un ‘dove’ i cui contorni sono quasi sempre nebulosi, incerti. Il lavoro è un diario di viaggio a più voci, che ci invita a uscire, per qualche tempo, dalla nostra zona di conforto per incontrare queste figure che per noi spesso sono solo casi di cronaca".

I ‘suoi’ viaggiatori sono molto diversi tra loro. "Sì, ci sono della madri, come la giovane donna che ha dovuto lasciare la Libia, portando con sé un figlio piccolo, al quale riserva ogni dolcezza possibile, per non fargli percepire cosa succede intorno a loro; c’è il bambino che ha cucito la propria pagella tra i vestiti e che credeva ci fosse per lui un approdo dove tutto sarebbe cambiato, e ci sono i ragazzi costretti ai turni massacranti nei campi dove coltivano, fuori da ogni regola e da ogni tutela, la frutta che arriva sulle nostre tavole".

E ci sono le canzoni... "Certo. In ’Ogni luogo è un dove’ la musica riveste un ruolo centrale. Perché le canzoni che ci accompagnano in questo viaggio ci ricordano che la poesia e la musica offrono uno sguardo sul futuro pieno di speranza. Ed è questo il messaggio che solca lo spettacolo, con il quale ci rivolgiamo in particolare alle nuove generazioni, perché non perdano la memoria storica e continuino a credere che sia possibile costruire un futuro dove ai muri si sostituisca la bellezza dell’incontro".

Un obiettivo che fa parte del lavoro dell’antropologo, oggi. "Gli antropologi studiano le trasformazioni della società, le relazioni tra gli individui e il loro rapporto con l’ambiente che li circonda. E in tempi di accelerazioni tecnologiche sempre più esasperate, fermarsi, riflettere, osservare chi sono le persone intorno a noi può aiutarci a riscoprire il valore dell’essere umano".