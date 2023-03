Ogni mercoledì tutte le offerte

Far incontrare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e di chi, invece, è alla ricerca di personale. È questo l’obiettivo della rubrica Trovalavoro: ogni mercoledì, sulle pagine del Carlino, saranno infatti pubblicati gli annunci e le offerte consultabili anche sul portale dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, per facilitare il ‘dialogo’ tra imprese e persone in cerca di un lavoro. Perché nonostante Bologna si sia classificata come una delle province con il miglior tasso occupazionale (e una delle minori percentuali di ’neet’, cioè giovani che non studiano né lavorano) nella classifica del ’Sole 24 Ore’, spesso chi è alla ricerca di personale sul nostro territorio non riesce comunque a trovarlo con facilità. Tra le figure professionali più richieste negli ultimi mesi, si segnalano cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, così come gli addetti alle vendite

e gli addetti allo spostamento e alla consegna merci. Mentre tra le figure ’high skills’, quelle maggiormente ricercate nella fascia di età under 30 sono i tecnici

dei rapporti con i mercati e i tecnici della salute. Tra

le figure più difficili da reperire, invece, sono segnalati gli addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature

e beni, il personale non qualificato delle costruzioni

e operai macchine automatiche e semiautomatiche

per lavorazioni metalliche. La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la mancanza

di candidati e la preparazione inadeguata.

Di questa rubrica, oltre agli annunci, faranno parte anche interventi di esperti, manager, imprenditori, consulenti, sindacati per spiegare, di volta in volta, come gestire al meglio il periodo della propria vita

nel quale si è in cerca di occupazione.