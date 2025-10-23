"Ogni nota è come una preghiera di pace"

La Wule Symphony Orchestra è un vasto complesso monastico che mette in scena un repertorio sinfonico eseguito da monaci della tradizione buddhista Chan, diretto dal Maestro cinese Shi Wule. Il loro obiettivo è diffondere la cultura della pace attraverso l’uso della musica come strumento di dialogo planetario. La formazione, molto amata da Placido Domingo, ospite di recente a un loro concerto a Milano, si esibirà questa sera (ore 20.30) al Teatro Duse di via Cartoleria. L’ingresso è solo su prenotazione con donazione libera inviando una mail a infochinamusic@gmail.com, specificando nome e cognome, il numero di persone e l’eventuale donazione volontaria. In alternativa si può usare questo link https://shorturl.at/VuHgJ. Il sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia.

Maestro Wule, la musica può aiutarci a diventare persone migliori?

"Per me, la musica non è soltanto un mezzo artistico: è l’essenza stessa della bontà, dell’amore e della pace. Ogni musicista, quando suona o ascolta con consapevolezza, pratica in realtà la compassione. Ogni prova, ogni concerto è un viaggio di ritorno al cuore, nasce dalla bontà, percorre la via dell’amore e si compie nella pace".

Come si adattano le sue pratiche zen a un pubblico occidentale?

"Non cerco di ’capire’ la musica, né di spiegarla o interpretarla con la mente razionale. La musica, come la vita, non ha bisogno di essere decifrata: essa si rivela da sé, in silenzio, quando l’ascolto è puro. A volte basta chiudere gli occhi, respirare, e lasciare che le onde sonore attraversino il corpo come il vento attraversa un campo di grano. La musica parla un linguaggio che non appartiene alle parole, ma all’anima; e quando la mente tace, si manifesta la sua voce più autentica: quella che accarezza, consola, purifica. In quei momenti si comprende che non siamo noi ad ascoltare la musica: è la musica che ascolta noi, e ci riconosce".

Crede che l’arte possa avere un ruolo importante nell’educazione alla pace? In che maniera?

"È proprio nella musica che nasce l’ispirazione alla bontà, all’amore e alla pace che vivono nell’essere umano. Ogni nota, se suonata con cuore sincero, è come un piccolo atto di preghiera che unisce cielo e terra. Nella vibrazione di un violino, nel respiro di un flauto, nel battito di un tamburo si nasconde la stessa energia che anima il sorriso di un bambino o lo sguardo compassionevole di chi sa comprendere. Per questo credo che la musica possa guarire: non perché risolve i dolori, ma perché ci riconduce alla nostra essenza più pura, quella in cui bontà, amore e pace non sono idee, ma realtà viventi".

In cosa consiste la musica Chan?

"Quando l’interprete è anche un praticante di meditazione, la musica si trasforma in ’musica zen’: un suono che nasce dal silenzio e ritorna al silenzio, portando con sé la traccia della pace interiore. Il musicista meditante non suona per esibirsi, ma per condividere un’esperienza di presenza. Ogni gesto, ogni respiro, ogni pausa diventa parte del suono".

Ci racconta l’incontro con Placido Domingo?

"Ci siamo incontrati grazie alla musica e ci siamo uniti grazie alla pace. La musica ci permette di superare le barriere di lingua e cultura, costruendo ponti di comprensione e di compassione tra le persone. Per me, questo è il significato più alto della musica: non farci solo udire una melodia, ma farci vedere la luce che vive nel cuore di ciascuno di noi".