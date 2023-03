"Ogni nota per mia sorella" Un concerto per le vittime

Un concerto per ricordare le donne vittime di femminicidio. Delio Barone ha deciso di ricordare così sua sorella Oletta, assassinata dal marito, Desmond Backmore, la mattina del 2 marzo 2007 nella loro abitazione di Ferrara. Delio, con la ‘The Swingers Orchestra Jazz’, si esibirà stasera alle 21 al Centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, col patrocinio del Comune, "perché ogni volta che suono, tengo viva la memoria di mia sorella". Sul palco saliranno musicisti storici della Rai e la cantante Nicoletta Fabbri per una serata all’insegna del jazz.

"La sera dell’omicidio di mia sorella – ricorda Delio – avevo in programma un concerto in un locale di Ferrara. Oletta sarebbe dovuta venire perché amava molto sentirmi suonare, ma non arrivò mai. Ricordo gli attimi prima di ricevere la notizia della sua morte, sentivo che c’era qualcosa che non andava". Il dolore per la scomparsa della sorella, si unisce per Delio a quello provato durante tutti questi anni fuori e dentro le aule di tribunale.

"Voglio raccontare – continua – ciò che le famiglie delle vittime di femminicidio subiscono oltre al lutto. Noi abbiamo affrontato spese penali importanti e, soprattutto, il calvario delle pratiche di successione. È stata un’esperienza allucinante. Oltre al dolore enorme per la perdita di Oletta, alla rabbia per il fatto che il suo assassino sia uscito di prigione dopo appena dodici anni, io e la mia famiglia ci siamo anche dovuti occupare di tutte le pratiche burocratiche senza il minimo supporto".

Una storia lunga sedici anni. Una storia di dolore e rabbia, ma anche di forza e coraggio. "La musica – spiega – mi ha sempre aiutato a superare le difficoltà. Penso che l’arte, espressa attraverso gli strumenti, sia il miglior modo per trasmettere dei messaggi. Per questo, in tutti questi anni non ho mai smesso di suonare. Oletta era felice quando veniva a vedermi, credeva in me. Poi questo concerto ha un valore simbolico, lo faccio per lei, perché quella sera di sedici anni fa non doveva andare così. Le avevo riservato un posto in prima fila e non l’ho mai vista arrivare. Smettere di suonare significherebbe smettere di ricordarla e questo non succederà mai".

Un ricordo che è sempre rimasto vivo nella mente di Delio. "Ci sono tante, tantissime immagini di momenti felici – conclude – che mi passano davanti ogni volta che penso a Oletta. Stasera suonerò per mia sorella e per tutte quelle donne che, come lei, non ce l’hanno fatta".

c. c.