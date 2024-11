Ogni sera un concerto sull’onda dello swing e dei migliori talenti

Da piani alti del Bologna Jazz Festival sono due i concerti al Camera Jazz & Music Club. Stasera (ore 22) ribalta per l’Organ Trio di Jonathan Kreisberg (nella foto) con il leader chitarrista sul palco con Marko Churnchetz (organo) e Colin Stranahan (batteria). Domani tocca al Pablo Held Trio meets Nelson Veras con quest’ultimo alle chitarre, Pablo Held al pianoforte, Robert Landfermann al contrabbasso e Jonas Burgwinkel alla batteria: uno spicchio di jazz teutonico che incontra il Brasile. In via Mascarella al Bravo Caffè domenica folgorazioni firmate Christian McBride Trio Remembering Ray Brown, ribalta per un leader virtuoso del contrabbasso con Benny Green al pianoforte e Greg Hutchinson alla batteria: improvvisazioni totali, fluorescenze avveniristiche in brani di lunghezza alterna, arditezze e commistioni di una musica ricca di slanci visionari.

g. a. t.