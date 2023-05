Ogr, va in scena la tragedia dell’amianto

La tragedia dell’amianto va in scena al teatro Galliera (via Matteotti 27). Oggi debutta ’Altre Riparazioni’, lo spettacolo di Donatella Allegro realizzato in collaborazione con Afeva-Cgil, l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e il Comune, che racconta la storia e il dramma della lotta degli operai delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato di Bologna contro l’amianto killer che ancora oggi costa la vita a migliaia di lavoratori. Lo spettacolo va in scena per la prima volta alle 11 per gli studenti.