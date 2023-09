Oh cielo, ci hanno dato un taglio

Gianni

Gennasi

LO SCUDO

Ecco l’app, e relativo portale web, per tutelare i portici, patrimonio dell’umanità Unesco, da scritte, graffiti, porcherie varie e assortite. Ora i vandali sono con il software al muro.

VIA PIELLA

È sparita un’altra volta la finestrella del romantico affaccio sulla ‘piccola Venezia’ ed nueter. Se non salterà fuori durante l’imminente pulizia del corso d’acqua delle Moline, un falegname ne costruirà una copia gratis. Bravo. Ma sarebbero ancora più bravi i geniali, creativi, seriali autori dell’impresa se, approfittando proprio della secca, si buttassero nel canale. Di testa.

VIA SARAGOZZA

Già sgretolata in giugno a causa del materiale difettoso, giovedì scorso la vernice rossa della nascente pista ciclabile si è sciolta sotto la pioggia. Che due ruote…

MUBIT

Il Museo del basket italiano, che occuperà un’ala del PalaDozza, sta passando dai progetti alla realtà. E meno male: in origine i lavori (costo, un milione e due) avrebbero dovuto iniziare nel marzo ‘21 e terminare a fine settembre ‘22. Di time out in time out, invece, siamo andati ai tempi supplementari.

LETTO E FILMATO

Furioso perché non riusciva a prendere sonno, dopo avere ripetutamente chiesto il silenzio urlando dalla terrazza, invano, qualche notte fa un settantenne è sceso nel cortile condominiale con la pistola in pugno per intimare a un gruppo di ragazzi di chiudere la rumorosa festicciola e andare a nanna. Purtroppo per lui, uno dei fracassoni lo ha videoripreso di nascosto. Vado, li ammazzo e dormo.