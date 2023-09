Ok al bilancio dal cda. Ricavi in crescita

Il cda di Vimi Fasteners, società di progettazione e produzione di organi di fissaggio di Novellara (Reggio Emilia), ha approvato il consuntivo, con ricavi per 31,2 milioni al 30 giugno, quasi 5 milioni in più rispetto all’anno precedente. Il portafoglio ordini ha un valore di 26,8 milioni riferito alle sole scadenze di consegna entro il 31 dicembre di quest’anno, in crescita di 2,8 milioni rispetto all’esercizio precedente.