Ok al bilancio della Fiera. Ricavi su, torna l’utile

I conti della Fiera sorridono. Tanto che, ieri, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2023 dell’Expo.

La società ha chiuso l’esercizio con ricavi per 233,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al 2022. Ancora meglio per il margine operativo lordo, che si è attestato a 29,6 milioni, in aumento del 50%. I conti della Fiera "sono tornati in utile per 732.000 euro, dopo aver registrato nell’anno precedente una perdita di 5,3 milioni", spiega una nota dell’Expo. Dunque, un netto passo avanti che ha ovviamente soddisfatto l’assemblea dei soci.

In miglioramento "la posizione finanziaria netta, che scende a 75,9 milioni dai 111,5 milioni del 2022". L’assemblea, inoltre, ha deliberato di "portare a nuovo l’utile di esercizio della capogruppo BolognaFiere, che ammonta a 2,122 milioni". Fin qui i numeri, che come detto sono molto positivi, dopo gli anni difficili della pandemia. Poi sono arrivate alcune novità anche sul fronte delle nomine. L’assemblea dei soci ha infatti nominato "la dottoressa Maria Vittoria Pegoli quale nuovo sindaco supplente, in seguito alle dimissioni rassegnate per motivi professionali dalla medesima carica da parte del dottor Mario Ferrol, comunicate alla società lo scorso 11 dicembre".

Il Sindaco supplente nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

"Si rammenta – chiarisce la Fiera – che i membri del collegio Sindacale, anche supplenti, possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza" previsti dalle leggi e dallo Statuto sociale.

Il verbale dell’Assemblea a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet di BolognaFiere www.bolognafiere.it (sezione ’Governance/Assemblea degli Azionisti’) e sul sito internet di Borsa Italiana Spa www.borsaitaliana.it (nella sezione denominata Azioni/Documenti).