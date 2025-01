"Ok al bilancio, ma la spending review avrà ricadute sulla spesa corrente"

"Annus horribilis" quello appena passato per il Comune di Monte San Pietro che il 31 dicembre scorso è riuscito, dopo tanti anni, a varare il bilancio entro la fine dell’anno e a non essere costretto all’esercizio provvisorio. "Le principali difficoltà affrontate nel 2024 – ha sottolineato la sindaca Monica Cinti, chiudendo il dibattito sul bilancio – sono state legate alla nuova spending review dello Stato che ha chiesto ai Comuni un rimborso, ossia un trasferimento di fondi al contrario. Al Comune di Monte San Pietro è toccata una quota di 92mila euro, che dovrà restituire in tre anni, oltre a quanto già rimborsato nel 2024. Non solo, ma dal 2025 entrano in vigore i nuovi vincoli di finanza pubblica. Nei prossimi mesi conosceremo le ricadute sulla nostra spesa corrente con cui finanziamo i servizi sociali essenziali".

Per fortuna il documento di bilancio, appena varato dal Consiglio comunale, con grandi sforzi non taglia alcun servizio sociale e punta a non fare nuovi debiti. "Per finanziare gli investimenti – ha aggiunto la sindaca Cinti – contiamo di introitare le risorse necessarie, ricercando i fondi necessari, partecipando a bandi. Obiettivo: rigenerare il patrimonio pubblico, curare il nostro territorio, riorganizzare l’ente comunale per avere più risorse e competenze per i servizi che il personale è chiamato a svolgere, per dare le risposte giuste alle nuove esigenze".

"In che cosa consisteranno gli investimenti? – è stata la domanda retorica di Ivano Cavalieri, capogruppo della lista di minoranza Futura Monte San Pietro – non si sa! Nel piano triennale 2025, 2026 e 2027 presentatoci, non c’è traccia di alcuna bozza di progetti di investimento. Se non sai in che cosa ti dovrai impegnare, come farai ad andare a cercare le risorse necessarie? Nessuna risposta è arrivata a questa domanda. Manca, in sostanza, un’idea di futuro, una visione su quella che sarà la Monte San Pietro dei prossimi dieci anni. E poi: questo bilancio non rispecchia il Dup, il documento unico di programmazione. Per questo lo abbiamo bocciato, votando contro".

La lista Futura denuncia anche qualche spreco. "Ci sembra un’esagerazione – ha ricordato Cavalieri – mettere a bilancio 59mila euro per la casetta dell’Acqua del Sindaco, il punto di distribuzione dell’acqua pubblica. In pratica per l’installazione di una fontana come quelle in cui, tanti anni fa, si approvvigionavano le famiglie che non avevano l’acqua in casa. Buio totale, poi, sul modo con cui sarà finanziata la nuova Casa della Salute. Un progetto ancora in alto mare che prevede la realizzazione della struttura nel comparto delle ex Case Bonazzi".

Nicodemo Mele