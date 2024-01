Ok all’accordo integrativo. In arrivo 500 assunzioni

Automobili Lamborghini ha ufficialmente sottoscritto il rinnovo del Contratto integrativo aziendale, a quattro anni di distanza dall’ultimo. L’accordo prevede una revisione complessiva degli orari di lavoro e 500 assunzioni a tempo indeterminato entro il 2026. Le modifiche all’orario di lavoro entreranno in vigore tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 con un progetto pilota, "in modo da valutarne la piena fattibilità e l’allineamento con tutti i processi aziendali". In particolare, sarà introdotta una modalità di turnazione differenziata per aree aziendali e, per gli impiegati non collegati alla produzione, saranno riconosciuti ulteriori permessi retribuiti. L’accordo della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese introduce, inoltre, misure specifiche per la tutela delle diversità e a favore dell’inclusione, quali l’integrazione economica a carico dell’azienda per l’astensione facoltativa di maternità o paternità, che garantisce un trattamento retributivo minimo tra il 70% e l’80% della normale retribuzione, ulteriormente elevato fino al 100% per i casi di ‘genitore solo’ o di congedo richiesto per figli con disabilità (foto, l’ad Stephan Winkelmann).