’Ok boomer’: schiavi e ipocriti

Parte da una storia vera lo spettacolo ’Ok boomer. Anch’io sono uno stronzo’ che Babilonia Teatri porta in scena da stasera a sabato ai Teatri di Vita. In un centro commerciale un ragazzino, beccato a rubare un paio di Nike Air, porta accidentalmente alla luce una realtà ben più torbida nascosta nel seminterrato del negozio, cioè un laboratorio dove lavorano persone sfruttate ridotte in schiavitù. Così, di fronte ad una realtà shoccante, un manipolo di ’eroi’ improvvisati cerca disperatamente di salvarli, ma in realtà solo per salvare sè stessi e le proprie esistenze mediocri. Non c’è lieto fine, ma solo la cruda illuminazione dei paradossi di cui questa società si nutre.

Primo spettacolo del gruppo veneto, è basato sul testo di un altro autore, Nicolò Sordo, che con quest’opera ha vinto il Premio Riccione Tondelli. In scena è lo stesso Nicolò Sordo insieme a Filippo Quezel, con direzione di scena e videoaudio editing Luca Scotton, e artwork di scena Riccardo Raffin.

Consumismo, capitalismo, scontro generazionale: è la tragedia del nostro tempo, che consente a Babilonia Teatri di affondare affondare mani e piedi nei paradossi che ci circondano e che incarniamo. Tutte le sere alle 21 e sabato alle 20, nel teatro di via Emilia Ponente 485.