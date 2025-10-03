Ok della Commissione europea all’investimento dell’Interporto

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 24,5 milioni di euro per l’ampliamento del terminal merci multimodale dell’Interporto. Lo annuncia l’Ue in una nota. La misura promuoverà il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia. Il trasporto merci nazionale su rotaia è notevolmente al di sotto della media Ue nella regione. L’apertura della Galleria di Base del Brennero aumenterà significativamente il traffico merci su rotaia nell’area dopo il 2030.

Il progetto amplierà l’attuale piattaforma multimodale dell’Interporto con l’aggiunta di cinque nuovi binari ferroviari lunghi 750 metri, nonché l’ampliamento della piattaforma di circa 80.000 metri quadri, entro la fine del 2026. Il beneficiario della misura è l’Interporto di Bentivoglio, che gestisce l’infrastruttura esistente. Il terminal è situato all’intersezione di tre corridoi Ten-T ed è considerato un’infrastruttura ferroviaria di importanza strategica a livello nazionale. La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sul coordinamento dei trasporti. La Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria per promuovere l’uso del trasporto ferroviario, che è meno inquinante del trasporto su strada e contribuisce a ridurre la congestione stradale, in linea con gli obiettivi della strategia dell’Ue per una mobilità sostenibile e intelligente e del Green Deal europeo. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che l’aiuto avrà un "effetto di incentivazione", in quanto il beneficiario non realizzerebbe l’investimento nella stessa misura in assenza del sostegno pubblico.