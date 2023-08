Ok della giunta alla variante del Pug, parte il confronto

Il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) licenziato dalla giunta, arriva dopo una prima fase di partecipazione e confronto con i portatori d’interesse sui contenuti della variante. In pratica, dopo aver elaborato la proposta (processo iniziato a settembre 2022), ci sono stati diversi incontri per arrivare alla relazione che la giunta ha approvato. A settembre, si passerà alla seconda fase di partecipazione dove sono previste le osservazione dei cittadini e alcuni incontri informativi. Incontri che – spiega l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani – avverranno in ogni quartiere. Sulla base di eventuali proposte di modifica, si porterà in consiglio comunale la variante aggiornata. A quel punto, se ci sarà il via libera, il nuovo Pug passerà al vaglio del Comitato urbanistico metropolitano. A fronte di ulteriori cambiamenti, il nuovo documento ripasserà in consiglio per arrivare, infine, all’approvazione e relativa pubblicazione tra febbraio e marzo 2024. Il Pug, così, entrerà in vigore.