Oksana Lyniv premiata per l’impegno sociale

La direttrice musicale del Teatro Comunale Oksana Lyniv è stata premiata ai tedeschi ’Oper! Awards 2023’ per l’impegno straordinario (Herausragendes Engagement). La targa le è stata consegnata lunedì durante la cerimonia di premiazione che si è svolta all’Opera di Dortmund in Germania.

La motivazione del premio espressa dalla giuria composta da esponenti della critica musicale tedesca è chiarissima: "È stata la prima donna a dirigere al Festival di Bayreuth e la prima direttrice musicale alla guida di uno dei più importanti teatri d’opera italiani, il Teatro Comunale di Bologna: Oksana Lyniv è diventata ormai da tempo un modello per una giovane generazione di direttrici donne promettenti. Ma un modello lo è anche per il suo impegno sociale di fronte alla crudele guerra di aggressione di Putin contro il suo Paese d’origine: l’artista non solo lavora instancabilmente per i giovani musicisti ucraini, in particolare per l’Orchestra giovanile ucraina da lei fondata, ma si batte anche per difendere la cultura ucraina dall’usurpazione russa. Con la sua musica e il suo impegno, dà un importante contributo per infondere speranza e forza alle persone della sua terra".

Accogliendo il riconoscimento a Dortmund, Lyniv ha commentato: "Sono orgogliosa di aver ricevuto questo premio speciale da parte di ’Oper! Awards’, dopo quello che avevo già ricevuto nel 2020 come ’Miglior direttore d’Orchestra’. Voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i miei colleghi del Comunale di Bologna, soprattutto all’orchestra. Sin dal primo giorno di prove, a guerra appena scoppiata, mi ha fatto sentire il suo calore e il suo supporto. Nell’arco di un anno abbiamo suonato insieme più di dieci brani di musica ucraina contemporanea, inserendoli nei nostri programmi bolognesi. Per noi è stato importante dare un contributo alla pace e alla libertà proprio sul palcoscenico come artisti. Questo premio lo dedico inoltre a tutta la mia squadra dell’Orchestra giovanile ucraina. Insieme, dopo le prime operazioni di evacuazione, abbiamo realizzato tanti progetti musicali in importanti istituzioni internazionali".